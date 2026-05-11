دورة تثقيفية حول «فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة» السبت المقبل

في إطار جهودها المتواصلة لنشر الوعي الديني وتعزيز القِيَم الإيمانية في المجتمع، تطلق دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي دورة تثقيفية بعنوان «فضائل العشر الأوائل من ذي الحجة»، تُقدَّم باللغة الإنجليزية، تزامناً مع هذه الأيام المباركة التي تُعد من أعظم مواسم الطاعات ومضاعفة الأجور.

وتُعقد الدورة يوم السبت المقبل، من الساعة الـ10 حتى الـ11 صباحاً، عبر منصة «مايكروسوفت تيمز»، وتستهدف أفراد المجتمع من مختلف الفئات.

ويقدّم محاور الدورة، الشيخ الدكتور محمد عيادة الكبيسي، حيث يستعرض مكانة هذه الأيام في الإسلام، وأبرز فضائلها، إلى جانب تسليط الضوء على أفضل الأعمال الصالحة التي يُستحب الإكثار منها خلالها، بما يعزز ترسيخ القيم الإيمانية والسلوكية.

وأكدت الدائرة أن تنظيم هذه الدورة يأتي انسجاماً مع خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى نشر الثقافة الإسلامية بأساليب عصرية ومبتكرة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً.

كما دعت إلى المشاركة في الدورة والاستفادة من مضامينها، مؤكدة أن اغتنام العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة عظيمة لتعزيز الإيمان وتجديد الصلة بالله تعالى، بما ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع.

