«إسلامية دبي» تطلق «موسم الحج في دبي» بمنظومة توعوية متكاملة

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي حزمة متكاملة من البرامج التوعوية، ضمن «موسم الحج في دبي»، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الديني، وترسيخ الفهم الصحيح لمناسك الحج، بما يواكب احتياجات المجتمع بمختلف فئاته، ويعكس رسالتها في نشر المعرفة الدينية الوسطية بأساليب عصرية وشاملة.

ويأتي إطلاق هذا الموسم ضمن منظومة متكاملة من الأنشطة، التي تستهدف أفراد المجتمع من الرجال والنساء، حيث تشمل تنظيم دورات علمية متخصصة، ومحاضرات توعوية باللغة العربية، إلى جانب محاضرات بلغات متنوعة، تستهدف الجاليات المقيمة في الإمارة، بما يسهم في إيصال الرسالة التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، كما يولي الموسم اهتماماً خاصاً بالمرأة من خلال تخصيص برامج ومحاضرات نسائية تعالج الجوانب الفقهية والعلمية المرتبطة بالحج، وتراعي خصوصية احتياجاتهن المعرفية.

وأكّدت الدائرة أن إطلاق «موسم الحج في دبي» يعكس توجهها نحو تقديم تجربة توعوية متكاملة تُعزّز وعي المجتمع بمناسك الحج على أسس علمية راسخة، مشيرة إلى أن تنوع البرامج بين الدورات العلمية والمحاضرات العامة، إلى جانب تقديمها باللغة العربية وعدد من اللغات الأخرى، يسهم في توسيع نطاق الاستفادة، والوصول إلى مختلف فئات المجتمع في دبي.