«الفجيرة الخيرية» تطلق حملة الأضاحي لإسعاد 24 ألف مستفيد

أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية إطلاق حملة الأضاحي، تحت شعار «عطاؤكم فرحة»، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بهدف تعزيز قِيَم التكافل الاجتماعي، وإيصال لحوم الأضاحي إلى الأسر المتعففة والمستحقة داخل الدولة وخارجها.

وأكّدت الجمعية أن قيمة الأضحية لهذا العام داخل الدولة تبلغ 700 درهم، بينما حُددت قيمة الأضحية خارج الدولة بـ350 درهماً، مشيرة إلى أن الحملة من المتوقع أن يستفيد منها نحو 24 ألف مستفيد، ضمن برامجها الموسمية الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة، وإدخال البهجة إلى قلوبها خلال أيام العيد.

وقال مدير عام الجمعية، يوسف المرشودي، إن الحملة امتداد لرسالة الجمعية الإنسانية في ترسيخ قِيَم العطاء والتراحم، مؤكداً الحرص على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، لضمان وصول الأضاحي إلى الأسر المستحقة في الوقت المناسب، حيث تتعاون الجمعية مع بلدية الفجيرة للإشراف على عملية الفحص والذبح للأضاحي لتطبيق أعلى معايير السلامة والاشتراطات الصحية.

وأضاف: «نعمل في جمعية الفجيرة الخيرية على تعزيز أثر المبادرات الموسمية، والوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين، بفضل دعم أهل الخير والمحسنين الذين يوكلون للجمعية تنفيذ شريعة الأضاحي نيابة عنهم، وتوزيع لحومها على مستحقيها وفقاً للضوابط الشرعية، كما تقوم الجمعية بإعلام المتبرعين بتنفيذ الأضحية فور ذبحها».

ودعا المرشودي أهل الخير والمحسنين إلى الإسهام في دعم الحملة، حيث وفّرت الجمعية قنوات تبرع عديدة عبر مندوبيها الموجودين في مختلف مناطق الإمارة والتطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني للجمعية، بما يسهم في التسهيل على المتبرعين، وتحقيق أهداف الحملة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة.

• 700 درهم قيمة الأضحية داخل الدولة.. و350 درهماً خارجها.