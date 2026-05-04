«إسلامية دبي» تنظم محاضرة لتعزيز الوعي الوطني

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن تنظيم محاضرة نوعية بعنوان: «الولاء للقيادة والانتماء للوطن.. درعٌ وحصانة للأمن والاستقرار»، غداً، في العاشرة صباحاً، عبر منصة الاتصال المرئي. وتتناول المحاضرة، التي يقدمها فضيلة الشيخ محمد حسن الطاهر، عدداً من المحاور الجوهرية التي تُشكّل ركائز الأمن المجتمعي، حيث تُسلّط الضوء على مفهوم الولاء للقيادة بوصفه أساساً راسخاً للاستقرار الوطني، وتُبرز الانتماء للوطن بوصفه قيمة دينية ومسؤولية مجتمعية أصيلة، كما تتطرق إلى مخاطر الأفكار الهدامة وصورها المختلفة، مع بيان سبل الوقاية منها وتعزيز الحصانة الفكرية لدى أفراد المجتمع. وتأتي هذه المحاضرة ضمن جهود الدائرة لتعزيز مفاهيم الانتماء الوطني وترسيخ الولاء للقيادة الرشيدة، بما يسهم في دعم مسيرة الأمن والاستقرار التي تنعم بها دولة الإمارات.

ومن المتوقع أن تسهم المحاضرة في تعزيز الوعي، وتنمية الحس بالمسؤولية تجاه الوطن ومكتسباته، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وتماسكه، ودعم رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع متلاحم يسوده الأمن والاستقرار، وتحصين أفراده من التيارات المعاكسة والأفكار الدخيلة.

ودعت الدائرة إلى المشاركة

مؤكدة أن هذه اللقاءات المعرفية تُمثل منصة مهمة لتعزيز القيم الإيجابية وترسيخ الوعي الوطني لدى أفراد المجتمع.