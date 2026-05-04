«كهرباء الشارقة» تُطلق «لنصلهم» في خورفكان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة (سيوا) عن إطلاق مبادرة «لنصلهم» الإنسانية والخدمية في مدينة خورفكان. وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات متميزة لذوي الاحتياجات الطبية الخاصة، وتوفير الدعم اللازم لهم دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

وأكد رئيس قسم الطوارئ، المهندس عبدالله النقبي، التنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية في خورفكان لتحديد الحالات، ووضع قاعدة بيانات دقيقة، وشبكة دعم لوجستي، وعلامات على اللوحات الكهربائية، للوصول إلى المستفيدين في أسرع وقت ممكن.

وتابع أن المبادرة تضمن استمرارية التيار الكهربائي للمرضى الذين تعتمد حياتهم على أجهزة طبية منزلية.