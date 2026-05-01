552 مليون درهم قيمة الأصول الوقفية الصحية في «أوقاف دبي»

بلغت قيمة الأصول الوقفية الصحية، المسجلة لدى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، 552 مليون درهم، موزعة على 36 أصلاً وقفياً، تشمل أوقافاً عقارية بقيمة 536 مليون درهم، وأوقافاً مالية بقيمة 16 مليون درهم، تُخصص عوائدها لدعم المبادرات المجتمعية الصحية وعلاج المرضى غير القادرين، بالتعاون مع عدد من الجهات الصحية في الدولة.

ويأتي هذا التوجه في إطار الدور التنموي للأوقاف الصحية في تعزيز استدامة الخدمات العلاجية وتوفير الرعاية الصحية لمحدودي الدخل، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للفئات المستحقة، بما يُسهم في ترسيخ مفهوم التكافل المجتمعي وتحقيق الأثر الإنساني المستدام.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علي المطوع، أن المؤسسة تواصل، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، تطوير منظومة الأوقاف وتعزيز دورها في دعم القطاعات الحيوية في المجتمع، وفي مقدمتها القطاع الصحي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وترسيخ مفاهيم الاستدامة الاجتماعية.

وأضاف أن الوقف يمثل إحدى أهم أدوات الاستدامة التنموية، حيث تسهم أصوله في توفير مصادر دائمة لتمويل المبادرات الصحية والإنسانية، بما يضمن استمرارية الدعم وعدم ارتباطه بالدورات التمويلية المؤقتة، الأمر الذي يعزز كفاءة العمل الخيري ويرفع من أثره المجتمعي.

وأشار المطوع إلى أن زيادة حجم الأصول الوقفية الصحية يعكس وعي الواقفين وثقتهم المتنامية بدور الوقف كأداة فاعلة في خدمة المجتمع، وحرصهم على الإسهام في دعم القطاع الصحي وتوسيع أثره الإنساني، بما يعزز استدامة العطاء ويضاعف من أثر المبادرات الوقفية ويوفر الرعاية الصحية اللازمة للفئات المستحقة، وذكر المطوع أن المؤسسة تعمل على توسيع شراكاتها مع الجهات الصحية المختلفة، بهدف توحيد الجهود وتكامل الأدوار في خدمة المرضى غير القادرين، وتطوير البرامج العلاجية والدعم الصحي بما يواكب احتياجات المجتمع المتنامية.

وأكد أن المؤسسة ماضية في ترسيخ ثقافة الوقف كأداة تنموية فاعلة، تسهم في دعم التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية، بما يعكس قيم العطاء المستدام ويعزز مكانة دولة الإمارات في العمل الإنساني المؤسسي.