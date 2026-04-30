«الإمارات للدواء» تعتمد أول بخاخ أنفي بديلاً لحقن الحساسية الحادة

أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء «يورنيفي®» «EURneffy»، الذي يحتوي على المادة الفعالة الإبينيفرين، بتركيزين، ملليغرام وملليغرامين، لتصبح الإمارات الأولى على مستوى المنطقة التي توافق على هذا المستحضر كأول بخاخ أدرينالين أنفي مخصص للعلاج الطارئ لحالات فرط الحساسية الشديدة لدى البالغين، والأطفال من عُمر أربع سنوات فما فوق، وتحدد الجرعة بناء على وزن المريض.

ويُشكل هذا المستحضر الذي طورته شركة «ALK Abelló»، إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الصحية والدوائية في الدولة من خلال إتاحته إعطاء العلاج عبر الأنف كبديل مبتكر عن الحقن، بما يعزز سرعة الاستجابة في التعامل مع نوبات الحساسية الحادة، وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة، حيث يُعد إعطاء الإبينفرين في الوقت المناسب عاملاً حاسماً في إنقاذ الحياة في ظل تحديات عملية قد تواجه استخدام الإبر، من أبرزها التردد المرتبط بالخوف من استخدامها أو صعوبة أخذها في اللحظات الحرجة.

يُعدّ «EURneffy» سهل الاستخدام وسريع التطبيق، ما يتيح التدخل الفوري حتى من قبل أشخاص غير مدربين، وهذه البساطة تقلل من التردد وتُسرّع الاستجابة عند ظهور الأعراض، ما يعزز فرص النجاة ويحسّن النتائج الصحية.

وأكدت مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، الدكتورة فاطمة الكعبي، أن اعتماد هذا الدواء يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع تبني الابتكارات العلاجية ذات الأثر المباشر على حياة المرضى، وقالت: «إتاحة بدائل علاجية متقدمة وسهلة الاستخدام في الحالات الحرجة تمثل أولوية، لما لها من دور حاسم في تحسين فرص الاستجابة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتأخر في التدخل العلاجي».

وأضافت: «تسجيل أول بخاخ أدرينالين أنفي بالمنطقة في دولة الإمارات، يعكس مرونة وكفاءة المنظومة التنظيمية في الدولة، وقدرتها على استقطاب واعتماد الحلول العلاجية المبتكرة، بما يعزز جودة الرعاية الصحية ويرتقي بمستوى الجاهزية في التعامل مع الحالات الحرجة».