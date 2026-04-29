«إسلامية دبي» تسجل 4900 ساعة تعليمية

حققت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي حصاداً معرفياً نوعياً، خلال الربع الأول من عام 2026، عبر المراكز المجتمعية التابعة لإدارة البرامج المعرفية الإسلامية متمثلة في كل من مركز المزهر الثقافي الإسلامي، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركز ند الشبا للنساء، حيث تجاوز إجمالي المخرجات التعليمية 4900 ساعة تعليمية وأكثر من 2830 درساً علمياً، إلى جانب تنفيذ 104 حلقات قرآنية، بما يعكس تنامي الأثر المعرفي للبرامج الموجهة للنساء والفتيات، ويؤكد نجاح جهود الدائرة في نشر المعرفة الشرعية بأساليب عصرية تعزز القيم الإسلامية الوسطية وتدعم استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.

وشمل الحصاد تنفيذ حلقات قرآنية أسهمت في تحقيق 12 ختمة، بما يجسد استمرارية البرامج التعليمية، ويعكس حرص الدائرة على تمكين المنتسبات من اكتساب المعرفة.

وسجلت الإدارة 14 طريقة تعليمية مبتكرة أسهمت في رفع كفاءة تجربة التعلم وتحسين مخرجاتها، إلى جانب استقبال أكثر من 500 طلب تسجيل جديد، فضلاً عن تنفيذ 24 نشاطاً مجتمعياً بإجمالي 137 ساعة مجتمعية، بما يعزز حضور الدائرة في المجتمع، ويؤكد تكامل الأثر التعليمي مع الأثر المجتمعي في ترسيخ التكافل.

من جانبها، أكدت مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، شيخة سلطان المري، أن الحصاد يعكس نجاح توجهات الدائرة في تصميم مبادرات متخصصة تلامس احتياجات النساء والفتيات، مشيرةً إلى أن تطوير البرامج جاء نتيجة تواصل مباشر مع المتعاملين والتعرّف على احتياجاتهم الفعلية، الأمر الذي أسهم في إطلاق مبادرات تلبي تطلعاتهم وتعزز ثقتهم بالدائرة، وترسخ شعورهم بأن صوتهم مسموع واحتياجاتهم محل اهتمام، وأضافت أن هذه الجهود تنسجم مع استراتيجية الدائرة «أقرب إلى المجتمع» من خلال تقديم مبادرات نوعية تجمع بين التعليم الحضوري والرقمي، وتسهم في تحقيق أثر معرفي مستدام يعزز جودة الحياة واستقرار الأسرة.