«نسائية دبي» تُطلق «من التحدي إلى الأمل» لتمكين أسر أصحاب الهمم

أطلقت جمعية النهضة النسائية في دبي أولى جلسات برنامج «من التحدي إلى الأمل»، ضمن مبادرة مجتمعية ممتدة، تنظم بالتعاون مع منصة «قادرون يداً بيد»، ومبادرة «تابي المجتمعية»، بهدف دعم أسر أصحاب الهمم ومساندتهم في مواجهة التحديات الراهنة، من خلال توفير بيئة تفاعلية تجمع بين التوعية والدعم الإنساني وتبادل الخبرات.

وشهد اللقاء حضوراً لافتاً من الأسر، في خطوة تعكس تزايد الوعي المجتمعي بأهمية تمكين هذه الفئة، حيث ركزت الجلسة على تقديم أدوات عملية تساعد الأسر على التعامل مع التحديات اليومية، إلى جانب تعزيز الجانب النفسي والمعنوي، بما يُسهم في تحسين جودة حياتهم.

وللمرة الأولى ضمن برامج الجمعية استُضيفت مترجمة لغة الإشارة، التي سترافق جميع جلسات البرنامج، بما يضمن استقطاب وتمكين فئة أصحاب الإعاقة السمعية، ويُعزّز مبدأ الشمولية وإتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع دون استثناء.

وقالت المدير العام للجمعية، الدكتورة فاطمة الفلاسي، إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار حرص الجمعية على تقديم مبادرات نوعية تلامس احتياجات الأسر بشكل مباشر.

وأضافت أن «البرنامج يعكس التزامنا بدعم أسر أصحاب الهمم، ليس فقط من خلال التوعية، بل عبر توفير مساحات إنسانية آمنة للحوار وتبادل الخبرات».

وبيّنت أن البرنامج - الذي يتضمن سلسلة من اللقاءات التفاعلية - يهدف إلى دعم الأسر نفسياً ومعنوياً، وتعزيز الوعي بكيفية التعامل مع أصحاب الهمم، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة تساعد الأسر في إدارة حياتها اليومية بكفاءة.