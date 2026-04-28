إنفاق «بيت الخير» يتجاوز 3.1 مليارات درهم منذ إشهارها

تجاوز إنفاق «بيت الخير»، منذ صدور قرار إشهارها عام 1989 حتى نهاية مارس الماضي، 3.1 مليارات درهم.

وكانت الجمعية قد انطلقت على يد مجموعة من المحسنين من ذوي الأيادي البيضاء، وقدّمت نموذجاً مشرفاً في العمل الخيري.

وتصدرت الجمعية العديد من الجوائز المرموقة التي شهدت لها بالتميز والريادة، أهمها، على المستوى الوطني، جائزة «المؤسسة الخيرية الرائدة» الصادرة عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عام 2023، وعلى المستوى العربي جائزة «أفضل أداء خيري في الوطن العربي» التي قامت بالتحكيم فيها المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وشهد عام 2025 تطوراً نوعياً في المشروعات والإنفاق وتحقيق الاستدامة، فقد بلغ إنفاقها 173.8 مليون درهم، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتصدّر الإنفاق مشروع المساعدات الإنسانية الطارئة بقيمة 39.3 مليون درهم، ودعمت الإسكان بقيمة 16.3 مليون درهم، وشهد مشروع «علاج» طفرة في الإنفاق، وبلغ ما قدّمه للمرضى المحتاجين 22.6 مليون درهم، كما تم إنفاق 8.6 ملايين درهم دعماً لتعليم الطلبة من أبناء الأسر المعسرة، وتابعت الجمعية التزامها بسياسة الجودة، فتم تجديد خمس شهادات أساسية وفق متطلبات «الآيزو» العالمية، وتقدمت على صعيد الاستدامة، فانتهت من تشييد وقف الفجيرة الجديد وتشغيله بالكامل، وقامت بتحديث حزمة مشروعاتها الخيرية، فعزّزت دعمها للأسر المواطنة الأقل دخلاً، وزادت فرص نجدة الحالات الإنسانية، ووجّهت جزءاً معتبراً من إنفاقها لدعم الإسكان، وأفردت مشروعاً جديداً للصدقة الجارية لإثراء مسيرة الوقف.