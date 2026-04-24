«حصّنتك باسم الله يا وطن».. فعالية تناقش دور القِيَم الدينية في تعزيز التلاحم الوطني

أقيمت في مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب فعالية وطنية متميزة بعنوان «حصنتك باسم الله يا وطن»، تحت رعاية مؤسس وراعي المسجد والمركز، خلف بن أحمد الحبتور، بحضور واسع من مختلف الجهات والمؤسسات المجتمعية والأكاديمية.

وجاءت الفعالية في إطار ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الانتماء، تحت شعار «الإمارات وطن يُبنى بالعزم ويُصان بالولاء»، حيث قُدّمت رؤية تأصيلية شرعية تناولت أهمية حماية الوطن فكرياً ومجتمعياً، ودور القيم الدينية في تعزيز التلاحم الوطني.

وشارك في تقديم المحاضرات نخبة من أهل العلم والفضل، من بينهم مدير دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الشيخ الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، والشيخ الدكتور فارس المصطفى، إلى جانب الشيخ عبدالرحمن درويش المرزوقي، وشهدت الفعالية حضوراً لافتاً من ممثلي عدد من الجهات، من بينها هيئة تنمية المجتمع، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى طلبة وأكاديميين من جامعة دبي وجامعة الإمام مالك بن أنس، إلى جانب مشاركين من مركز الصديق ومركز الشيخ حمدان آل نهيان لتحفيظ القرآن.

وأكد مدير عام مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومساعد رئيس مجلس الإدارة للتوسعات الإقليمية في مجموعة الحبتور، عبدالسلام المرزوقي، في كلمته خلال الفعالية، أن مثل هذه المبادرات الوطنية تُسهم في تعزيز الهوية الإماراتية وترسيخ القيم الأصيلة في نفوس الأجيال.