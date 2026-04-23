«أوقاف دبي» تدعم مشروع «مدارس دبي» بمليون درهم

قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي دعماً مالياً بقيمة مليون درهم لمشروع «مدارس دبي»، وذلك في إطار شراكة مجتمعية تهدف إلى دعم المشروع، والإسهام في تعزيز فرص التعليم النوعي وتمكين الطلبة من الاستفادة من بيئة تعليمية متطورة تُسهم في إعداد أجيال المستقبل.

ويأتي هذا الدعم انسجاماً مع رؤية «أوقاف دبي» في ترسيخ الدور التنموي للأوقاف، وتوجيه ريع المصارف الوقفية نحو المبادرات التعليمية ذات الأثر المستدام، بما يُعزّز مكانة دبي مركزاً رائداً في الاستثمار في الإنسان والمعرفة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة، عبدالله محمد العور: «يمثل هذا الدعم نموذجاً عملياً لكيفية توجيه الموارد المجتمعية نحو أثر حقيقي في التعليم، ونثمّن مبادرة هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، وحرصها على تقديم دعم متواصل يعكس فهماً عميقاً لدور الوقف في تمكين الفرص التعليمية وتعزيز استدامتها.

وأضاف: «مع هذا التعاون، نركز على توسيع أثر مشروع (مدارس دبي) بشكل ملموس، من خلال توفير بيئة تعليمية تدعم الطلبة وتواكب تطلعاتهم، وتمنحهم مساحة حقيقية للتطور والنمو».

وينصبّ كامل الاهتمام على دعم الطلبة من الأسر الإماراتية، بما يُعزّز استقرارهم التعليمي ويفتح أمامهم آفاقاً أوسع للمستقبل.

كما ينسجم هذا التعاون مع توجهات استراتيجية دبي للتعليم 2033، من خلال تعزيز جودة التعليم وتوسيع فرص الوصول إليه، بما يدعم بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة، ويُعزّز الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأساسي للتنمية.

وأكد مدير إدارة الوقف في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، عمر جمعة المازمي، أن دعم المؤسسة لمشروع «مدارس دبي» يجسد التزامها الراسخ بالإسهام في تنمية القطاع التعليمي، انطلاقاً من قناعة بأن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات المزدهرة وصناعة مستقبل أكثر استدامة.