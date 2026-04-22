8460 مستفيداً من «أجيال» خلال الربع الأول من 2026

واصلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تعزيز حضورها التوعوي في البيئة التعليمية، من خلال مبادرة «أجيال»، بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع التعليمي، ممثلين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ووزارة التربية والتعليم، حيث سجلت المبادرة، خلال الربع الأول من عام 2026، تنفيذ 152 محاضرة توعوية، استفاد منها نحو 8460 طالباً وطالبة في مدارس دبي الحكومية والخاصة، مرتكزة على تقديم محتوى تفاعلي يُعزّز مفاهيم التسامح والانتماء والمسؤولية المجتمعية، بأساليب حديثة تراعي احتياجات الطلبة وتواكب متغيرات العصر.

وتم تقديم هذه المحاضرات من قبل نخبة من المحاضرين الأكفاء وذوي الخبرة في المجال التربوي، ممن يمتلكون مهارات تواصل مؤثرة وقدرة على إيصال الرسائل القيمية بأساليب حديثة وتفاعلية، تُراعي الفروق العمرية للطلبة وتلامس احتياجاتهم الواقعية، بما أسهم في رفع مستوى التفاعل والإقبال على البرامج التوعوية داخل المدارس، وقد تم استحداث برنامج ديني توعوي لمواجهة التحديات السابقة، تحت عنوان «أنت في أمان بإذن الله»، تناول نعمة الأمن والاستقرار في دولة الإمارات، وأهمية ترسيخ قيم الانتماء والوقوف خلف القيادة الرشيدة، بما يُعزّز وعي الطلبة ويغرس فيهم القيم الوطنية الأصيلة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس قسم الإرشاد الديني بالإنابة مسؤول برنامج «أجيال»، يحيى عبدالعزيز قاسم، أن النتائج المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري تعكس فاعلية البرامج التوعوية في الوصول إلى شريحة واسعة من الطلبة، مشيراً إلى أن المدارس في دبي تُمثّل بيئة محورية لغرس القيم الإيجابية، وتعزيز مفاهيم الهوية والانتماء والمسؤولية المجتمعية، كما أن مبادرة «أجيال» داخل المدارس شكّلت حلقة وصل متكاملة بين مختلف الفئات العمرية المستهدفة، من خلال محتوى معرفي وتوعوي يواكب احتياجات الطلبة ويُسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على التعامل مع متغيرات العصر بثقة ومسؤولية.

وأضاف أن المبادرة شهدت تجاوباً مشتركاً وملموساً بين الحلقات الأساسية في سلسلة «أجيال» التي تشمل أولياء الأمور، والهيئة التدريسية والطلبة، حيث كان هذا التكامل واضحاً في مستوى التفاعل الإيجابي والمتطور منذ انطلاق البرنامج، مؤكداً أن مبادرة «أجيال» تواصل تطوير أدواتها ومحتواها بالتعاون مع الجهات التعليمية، بما يُسهم في تعزيز التكامل بين المؤسسات التربوية، وترسيخ منظومة قيمية متكاملة تدعم بناء جيل متوازن فكرياً وسلوكياً، بما يعكس رؤية «إسلامية دبي» في أن تكون أقرب إلى المجتمع.