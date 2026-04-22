59.6 مليون درهم حجم مدفوعات «الفجيرة الخيرية» خلال 2025

عقدت جمعية الفجيرة الخيرية اجتماع جمعيتها العمومية العادية السنوي، بمقرها في الفجيرة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، سعيد بن محمد الرقباني، وبحضور النصاب القانوني لأعضاء الجمعية، وممثل وزارة تمكين المجتمع.

وخلال الاجتماع تم استعراض إنجازات الجمعية في تنفيذ مشروعاتها الخيرية والإنسانية، حيث بلغ حجم المدفوعات التي قدّمتها عام 2025 نحو 59 مليوناً و626 ألفاً و712 درهماً، استفاد منها 854 ألفاً و594 مستفيداً.

واطلعت الجمعية العمومية على محضر الاجتماع السابق وتم التصديق عليه، تلاه عرض تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب استعراض برامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد. كما ناقش الأعضاء الحساب الختامي للسنة المالية 2025 وتم اعتماده، إضافة إلى إقرار الموازنة التقديرية لعام 2026، واختيار مدقق الحسابات، وبحث المقترحات المقدمة من الأعضاء.

ورفع سعيد الرقباني أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعمه المتواصل ورعايته الكريمة، كما ثمّن متابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، واهتمامه بالمشروعات الإنسانية التي تنفّذها الجمعية، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل ركيزة أساسية في تحقيق أهدافها واستدامة مبادراتها الخيرية.

وتوجّه بالشكر إلى أهل الخير وكل المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، التي أسهمت في دعم مسيرة الجمعية، مثمناً جهود المتطوعين والعاملين في الجمعية الذين كان لهم دور بارز في تحقيق أهدافها.