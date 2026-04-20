«تنمية المجتمع» في دبي تناقش تحديات ملف الاحتضان

عقدت هيئة تنمية المجتمع في دبي الاجتماع الثالث للجنة الأسر الحاضنة، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية، في إطار تعزيز منظومة الرعاية البديلة وتطوير آليات العمل المشترك، بما يسهم في توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة للأطفال.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن جهات عدة، من بينها القيادة العامة لشرطة دبي، ودبي الصحية، ووزارة التربية والتعليم، والنيابة العامة في دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بما يعكس مستوى متقدماً من التنسيق المؤسسي في ملف الرعاية الأسرية البديلة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع كلمة لرئيس لجنة الأسر الحاضنة، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، أكد خلالها أهمية مواصلة العمل المشترك لتطوير المنظومة، كما شهد الاجتماع استعراض تقرير اللجنة لعام 2026، ومناقشة أبرز التحديات والفرص المرتبطة بملف الاحتضان، إلى جانب تبادل الرؤى حول تطوير الإجراءات بما يواكب أفضل الممارسات.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي، ميثاء الشامسي، أن «تعزيز منظومة الرعاية الأسرية البديلة يأتي انسجاماً مع توجهات إمارة دبي، ورؤيتها الاجتماعية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتمكيناً، وبما يتماشى مع مستهدفات (عام الأسرة) في ترسيخ استقرار الأسرة، وتعزيز دورها المحوري في التنمية المجتمعية.

من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز الحمادي: «نواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة للرعاية الأسرية البديلة، ترتكز على التنسيق الفاعل بين الجهات المعنية، وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بملف الاحتضان، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة القرار، ويعكس التزامنا المستمر بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال».

وأضاف: «تشكل لجنة الأسر الحاضنة منصة محورية لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة، وتمكين الأسر الحاضنة، وتعزيز استقرار الأطفال واندماجهم في بيئة أسرية داعمة ومستدامة».

واستعرض الاجتماع أبرز ما تضمنه تقرير اللجنة لعام 2026، الذي شمل دراسة الطلبات المقدمة من الأسر الراغبة في الاحتضان، والتأكد من استيفائها الشروط القانونية، وإصدار القرارات المتعلقة بتسليم الأطفال للأسر الحاضنة وفق الإجراءات المعتمدة.

وشهد الاجتماع تكريم الجهات والأعضاء المشاركين تقديراً لإسهاماتهم الفاعلة في دعم أعمال اللجنة، وتعزيز تكامل الجهود المؤسسية في هذا المجال، إضافة إلى جولة تعريفية في مرافق قرية العائلة.