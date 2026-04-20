«الشارقة الخيرية» توفر المسكن الآمن لـ 483 أسرة في الربع الأول

قدمت جمعية الشارقة الخيرية، خلال الربع الأول من العام الجاري، مساعدات سكنية لـ483 أسرة بقيمة 3.7 ملايين درهم، شملت سداد متأخرات الإيجار وأعمال ترميم وصيانة وتأثيث بيوت بعض الأسر، حيث تشكل هذه المساعدات أولوية خاصة لدى الجمعية لتحقيق الاستقرار السكني.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، محمد راشد بن بيات، إن المساعدات السكنية تمثل واحداً من أكثر أنواع الدعم حساسية، لأنها تتعلق بأمن الأسرة واستقرارها».

وأضاف أن الجمعية قدمت مساعدات سكنية لـ483 أسرة بقيمة 3.7 ملايين درهم، شملت سداد متأخرات الإيجار عن الأسر التي تراكمت عليها المتأخرات الإيجارية وعجزت عن سدادها، كما نفذت أعمال ترميم وصيانة لبيوت الأسر التي تعيش في منازل غير صالحة للاستخدام، أو التي تأثرت بفعل المنخفض الجوي، إلى جانب تأثيث منازل أسر كانت تفتقر إلى الاحتياجات الأساسية من أسِرّة وأثاث وأجهزة كهربائية».

وتابع أن الدعم شمل جانباً آخر، هو تسديد متأخرات فواتير الخدمات لتجنب انقطاعها عنهم، خصوصاً أنها من أولويات الحياة الكريمة.

وأشار بن بيات إلى أن «هذا النوع من المساعدات لا يعمل فقط على حل مشكلة طارئة بل على إعادة بناء الشعور بالأمان داخل الأسرة، فحين تجد الأسرة أن هناك من يساندها في لحظات الضعف ويعيد إليها المسكن المستقر تنطلق إلى الحياة بثقة أكبر وقدرة على تجاوز تحدياتها دون خوف أو اضطراب».

وأكد أن فريق إدارة المساعدات ينفذ زيارات ميدانية ويدرس كل حالة بدقة لضمان وصول الدعم للأسر الأكثر تضرراً والأسر التي تفتقر فعلياً إلى أي مصدر يساعدها على معالجة أزمتها السكنية، مبيناً أن الجهود تأتي ضمن استراتيجية الجمعية الرامية إلى تعزيز جودة حياة الأسر الأكثر ضعفاً وتوفير بيئة كريمة لهم.