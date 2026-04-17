ورشة للتوعية بالسلامة المهنية في المواقع الإنشائية بأبوظبي    

نظّمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة توعوية حول متطلبات الصحة والسلامة المهنية في قطاع البناء والإنشاء، وآلية تقديم التقارير والنماذج الإلزامية بشأن متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، بشكل دقيق في برنامج الأداء، لتعزيز وعي الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي بأهمية الحفاظ على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية.

ودعت البلدية الاستشاريين والمقاولين العاملين في أبوظبي إلى الالتزام برفع تقارير الأداء الإلزامية في نظام الأداء الخاص بمركز أبوظبي للصحة العامة، بشكل دقيق وسليم، وفي الوقت المحدد.

كما حثت شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، التي تم تصنيفها عالية الخطورة، على الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في المواقع الإنشائية، للحفاظ على سلامة العاملين فيها، والمساهمة في توفير جميع المتطلبات والتقارير الإلزامية في الوقت المحدد، لتوفير بيئة عمل آمنة تضمن سلامة جميع العاملين في المواقع الإنشائية.