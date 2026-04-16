إطلاق دورة «فقه الأسرة» للنساء

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، متمثلة في إدارة الإفتاء، برنامجاً توعوياً جديداً ضمن سلسلة «فقه المرأة المسلمة» بعنوان «فقه الأسرة»، تُقدمه كبير مفتين أول، الدكتورة حصة خلفان محمد بن حضيبة، مستهدفةً النساء من مختلف فئات المجتمع، وذلك في إطار جهود الدائرة لتعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الأسرية الأصيلة، وتُعقد الدورة عن بُعد عبر منصة «زووم» كل يوم خميس، من 16 أبريل الجاري حتى السابع من مايو المقبل، بما يتيح مشاركة أوسع للمهتمات، ويعزز وصول المعرفة الشرعية إلى مختلف شرائح المجتمع، وتتناول الدورة جملة من المحاور الفقهية المهمة، أبرزها أحكام النكاح من حيث الأركان والشروط والموانع، والحقوق الزوجية المتبادلة، إضافة إلى أحكام الفراق وأنواعه وآثاره، بما يسهم في بناء أسرة مستقرة قائمة على الفهم الصحيح للأحكام الشرعية.

وأكدت الدائرة أن هذه الدورة تأتي امتداداً لسلسلة برامجها الفقهية المتخصصة التي تنفذها ضمن خططها الاستراتيجية، الرامية إلى تمكين المرأة معرفياً، ورفع مستوى الوعي الديني لديها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة والمجتمع، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع واعٍ ومتماسك في عام الأسرة.

ودعت الدائرة الراغبات في الاستفادة من الدورة إلى التسجيل عبر الروابط المخصصة، والانضمام إلى المجموعة التفاعلية المصاحبة، مشيرةً إلى أن حضور الدورة مخصص للنساء فقط، حفاظاً على خصوصية الطرح والمحتوى.