«سعيد أحمد لوتاه الخيرية» تعتمد برامج أكاديمية جديدة في الطب التكاملي   

اعتمد مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية إطلاق منظومة أكاديمية جديدة في الطب التكاملي، واستعرض جاهزية مشروع المستشفى الجامعي، خلال اجتماع ترأسه نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس الأمناء، الفريق ضاحي خلفان تميم، بمقر المؤسسة في دبي، بحضور أعضاء المجلس والقيادات الأكاديمية والإدارية، واعتمد المجلس طرح ثلاثة برامج بكالوريوس ضمن كلية الصيدلة، تشمل الوخز بالإبر الصينية، وطب الأعشاب، والمداواة الطبيعية، إلى جانب استحداث برامج دراسات عليا مهنية تشمل ماجستيراً لمدة سنتين ودبلوماً لمدة عام، تستهدف الأطباء والممرضين والصيادلة.

وقال الفريق ضاحي خلفان تميم: «الاستثمار الحقيقي في القطاع الصحي يبدأ من التعليم، وأي تطوير في المنظومة الصحية لن يكون مستداماً ما لم يُبْنَ على كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير». من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الأمناء في المؤسسة، المهندس يحيى سعيد أحمد لوتاه، أن «إدخال الطب التكاملي إلى المسار الأكاديمي يمثل تحولاً نوعياً في التعليم الصحي، واستجابة للتوجهات العالمية التي تتبنى مفهوماً أشمل للرعاية الصحية». واطلع المجلس على مستجدات جاهزية مستشفى جامعة دبي الطبية، حيث تم استعراض مراحل التقدم في التجهيزات التشغيلية، مع توقع تسليم المشروع قبل نهاية العام، كما استعرض المجلس مستجدات كلية العلوم الصحية بعد اعتماد جميع برامجها من مفوضية الاعتماد الأكاديمي، التي تشمل تخصصات التصوير الطبي، والسمع والنطق وعلاج اضطرابات اللغة، والبصريات، وتكنولوجيا التخدير، إلى جانب خطط لرفع نسبة الطالبات المواطنات إلى 45%، وتعزيز توظيف الخريجات في القطاع الصحي، وتناول الاجتماع اعتماد برنامجَي ماجستير العلوم في تمريض العناية الحرجة وتمريض كبار السن، على أن يبدأ العمل بهما في العام الأكاديمي 2026-2027، بالتوازي مع استعراض مؤشرات الكلية التي أظهرت بلوغ نسبة المواطنات 30%.

