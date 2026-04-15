11.6 ألف مستفيد من مشروعات «الفجيرة الخيرية» خلال 3 أشهر   

عقد مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية اجتماعه الدوري، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، سعيد بن محمد الرقباني، وبحضور أعضاء المجلس، حيث ناقشوا عدداً من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال.

واطلع المجلس على تقرير إنجازات أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 20 مليوناً و542 درهماً، وأعداد المستفيدين 11 ألفاً و659 مستفيداً، كما بلغ عدد المستفيدين من مشروع «حفظ النعمة» 107 آلاف و463 مستفيداً.

كما ناقش المجلس مؤشرات الأداء ونِسَب الإنجاز في مختلف المشروعات والبرامج، إلى جانب استعراض نتائج وتقارير التدقيق الخارجي والامتثال والحوكمة.

واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، أبرز إنجازات الجمعية خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مشروعاتها 854 ألفاً و594 مستفيداً، في ظل ما تحقق من نتائج إيجابية في تنفيذ البرامج والمبادرات الإنسانية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع.