لاحظ قراء تضرّر عدد من المظلات وسقوطها، جراء الأمطار والرياح خلال الفترة الماضية، وذلك بمنطقة الدهيسة في رأس الخيمة، وتحديداً على شارع المنتصر، بالقرب من أحد البنوك المحلية، كما هو موضح في «اللقطة».

وأشاروا إلى أن بقاء هذه المظلات المتضررة والمخلفات في موقعها، لا يقتصر على تشويه المظهر العام للمنطقة فحسب، بل قد يشكل أيضاً خطراً على سلامة المارة ومستخدمي الطريق، خصوصاً مع احتمالية تحرك الأجزاء المتضررة أو سقوطها، وشددوا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لإزالة المخلفات، وإعادة تأهيل المواقف المتضررة.