«إسلامية دبي» تدعم الاستقرار النفسي والمجتمعي عبر سلسلة «طمّــن قلبك»

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي سلسلة محاضرات توعوية بعنوان «طمّن قلبك»، تُعقد عن بُعد خلال أبريل الجاري من 11:00 إلى 12:00 ظهراً، وذلك في إطار جهود الدائرة المستمرة لتعزيز القيم الإيمانية وترسيخ مفاهيم الطمأنينة والأمن النفسي لدى أفراد المجتمع، بما ينسجم مع خططها الاستراتيجية ورؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومستقر.

وتتناول السلسلة، التي تقدمها نخبة من المحاضِرات المتخصصات، مجموعة من المحاور الإيمانية والتربوية التي تمس واقع الإنسان في ظل التحديات المعاصرة، حيث تستهل بمحاضرة بعنوان «الله الحافظ المؤمن (رحمة الله بالمؤمنين ولطفه الخفي)» وتقدمها خديجة نصيب، غداً، وتركز على معاني أسماء الله الحسنى وأثرها في بث الطمأنينة في القلوب، واستحضار عظمة الله في الشدائد، وأهمية الصبر والتوبة والرجوع إلى الله، إلى جانب بيان سبل استجلاب معية الله وأدعية الكرب.

كما تتضمن السلسلة محاضرة «حصونك من الداخل (البيت والكلمة)» التي تقدمها سميرة البلوشي، الاثنين المقبل، وتسلط الضوء على دور وسائل التواصل الاجتماعي، وضوابط النشر في الفقه الإسلامي، وأهمية بناء الأمان النفسي داخل الأسرة المسلمة.

وفي سياق تعزيز المسؤولية المجتمعية تأتي محاضرة «قلب واحد لأمان مجتمعنا» التي تقدمها أسماء كاظم، يوم 22 أبريل الجاري، لتؤكد أن الأمن مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية، وتبرز واجب الأفراد تجاه ولاة الأمر، ودور المجتمع في الالتزام بالقوانين والتعليمات، بما يعزز استقرار المجتمع.

وتختتم السلسلة بمحاضرة «ثقة لا تهتز» التي تقدمها سعاد الخاجة، يوم 29 أبريل الجاري، وتتناول فيها مفهوم الطمأنينة وحسن الظن بالله، وسبل التوازن النفسي في الأزمات، ودور الأسرة كمصدر أول للأمان، مع التأكيد على اليقين برعاية الله وبشائر الخير القادمة.

وتستهدف السلسلة مختلف فئات المجتمع، بما يعكس حرص الدائرة على نشر الوعي الديني المعتدل وتعزيز الاستقرار النفسي والأسري، من خلال برامج نوعية تلامس احتياجات المجتمع وتواكب تحدياته، وتأتي السلسلة ضمن منظومة المبادرات التوعوية التي تنفذها الدائرة، تأكيداً على دورها المحوري في دعم جودة الحياة وتعزيز القيم الإيجابية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات عام الأسرة، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التماسك المجتمعي والاستقرار الإنساني.