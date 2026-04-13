«خيرية الشارقة» تحتفي بالأيتام الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

نظمت جمعية الشارقة الخيرية حفل تكريم للفائزين في مسابقة القرآن الكريم، وعددهم 54 مشاركاً من بين 260 مشاركاً من الأيتام المكفولين المسجلين في الجمعية، وذلك ضمن المسابقة التي نظمتها ضمن فعاليات يوم زايد للعمل الإنساني في ست من الدول المشمولة بمشروع الكفالة.

وأكد مدير إدارة الكفالات ورعاية الأيتام، محمد عبدالرحمن آل علي، أن الجمعية تنظم مسابقات القرآن الكريم للمكفولين بشكل متواصل، حيث تمثل أسمى الأنشطة الثقافية الموجهة للأيتام لما تحمله من قيم جليلة تعزز ارتباط الأيتام بكتاب الله، وغرس القيم الإسلامية في نفوسهم، إلى جانب دعمهم تعليمياً ومعيشياً، إذ إن رعاية الأيتام لا تقتصر على الجانب المادي، بل تمتد لتشمل بناء الشخصية المتوازنة القائمة على الأخلاق والعلم والدين، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال هذه الفعالية ومثيلتها من البرامج والأنشطة المختلفة.

وأشار آل علي إلى أن المسابقة شهدت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً مميزاً من الأيتام، خصوصاً أن لديها عدداً كبيراً من المكفولين بالجمعية في البلدان التي تنفذ بها المسابقات.

ويوجد في مصر 9000 مكفول، وفي الأردن 4000 مكفول، وفي السنغال 3376 مكفولاً، وفي موريتانيا، 6944 مكفولاً، وفي غانا 1868 مكفولاً، وفي بنغلاديش 1856 مكفولاً.

وتنوي الجمعية مشاركة المكفولين من سائر البلدان الأخرى في المسابقات المقبلة، بما يضمن تحقيق الرعاية الشاملة للمكفولين وغرس حب القرآن في نفوسهم.

وشكر آل علي المحسنين كافلي الأيتام والقائمين على مشروع الكفالات في الجمعية، كما شكر سفارة الدولة في البلدان التي يشملها المشروع وسائر مشروعات الجمعية على ما يقدمونه من دعم لوفود الجمعية خلال تفقد المكفولين وتنظيم الفعاليات والمبادرات التي تصب في تعزيز برامج الرعاية الشاملة لهم.