«القاسمية» تفتتح مدرستين لتحفيظ القرآن الكريم في السنغال

افتتحت الجامعة القاسمية مدرستين جديدتين لتحفيظ القرآن الكريم في جمهورية السنغال، وتحديداً في مدينتَي طوبى وسغاتا، بحضور رئيس الجامعة، جمال سالم الطريفي، وسفير دولة الإمارات لدى السنغال، سعيد حمدان النقبي، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الدينية والمجتمعية.

وضمّ وفد الجامعة عضوَي لجنة مدارس القرآن الكريم بالجامعة، الدكتور زكريا نوح، وعمر نعمان آل علي، وذلك في إطار متابعة مشاريع الجامعة في القارة الإفريقية.

ويأتي افتتاح المدرستين تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسِّس الجامعة القاسمية، الرامية إلى دعم تعليم القرآن الكريم ونشر علومه، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة في المجتمعات الإفريقية.

وتهدف المدرستان إلى توفير بيئة تعليمية متخصصة لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم علومه لأبناء المجتمع المحلي، بما يسهم في إعداد جيل متمسك بكتاب الله وقِيَمه، وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال الذي تتبناه الجامعة القاسمية في برامجها ومبادراتها.

وتعمل الجامعة، من خلال مبادراتها، على الاستفادة من خريجيها للعمل في هذه المدارس كمحفظين ومشرفين، ضمن مراكز تعليمية مرخصة تشرف عليها في عدد من الدول الإفريقية.