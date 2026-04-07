بلدية أبوظبي تنفذ حملة توعية للحد من آثار الضوضاء على حياة السكان         

نفّذت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعوية وتفتيشية موسعة، خاصة بالمواقع الإنشائية في جميع المناطق التابعة للبلدية، بهدف الحد من الآثار السلبية للضوضاء على حياة السكان اليومية، وتعزيز الالتزام بالإجراءات الكفيلة بتقليل مصادر الإزعاج الناتجة عن أعمال البناء والتشييد.

وجاءت الحملة في إطار حرص البلدية على تعزيز جودة الحياة في مدينة أبوظبي، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية لدى العاملين في قطاع البناء والإنشاء، بما يُسهم في تحقيق بيئة حضرية متوازنة تحافظ على راحة السكان، وسلامتهم النفسية والصحية.

وأكدت البلدية أن الضوضاء الناتجة عن المواقع الإنشائية تُعدّ من أبرز التحديات البيئية في المناطق السكنية، لما لها من تأثير مباشر في سلوكيات الأفراد، ومستوى تركيزهم، وراحتهم اليومية، فضلاً عن انعكاساتها على الصحة العامة، خصوصاً لدى الأطفال وكبار السن، ومن هذا المنطلق استهدفت الحملة رفع مستوى الوعي لدى المقاولين، والاستشاريين بضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة للتحكم في الضوضاء، والحد من مسبباتها أثناء تنفيذ المشروعات.

وتضمنت الحملة تنفيذ زيارات ميدانية للمواقع الإنشائية، وتوجيه فرق التفتيش المختصة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، ومنها الالتزام بساعات العمل المحددة، واستخدام المعدات والآليات المطابقة للمعايير البيئية، وتركيب الحواجز العازلة للصوت عند الحاجة، إضافة إلى الصيانة الدورية للمعدات لتفادي الضوضاء.

كما شملت الحملة توزيع معلومات توعوية وإرشادية توضح أفضل الممارسات للحد من الإزعاج، وتبين أهمية مراعاة القاطنين في المناطق المجاورة للمشروعات، بما يُعزّز ثقافة احترام خصوصية المجتمع، والحفاظ على هدوء الأحياء السكنية.