«أوقاف دبي» تُنفِّذ «وقف الموهوبين» بقيمة 86.2 مليون درهم

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر عن بدء تنفيذ مشروع «وقف الموهوبين»، وذلك بالتعاون مع جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ليكون وقفاً دائماً يهدف إلى دعم أبناء الوطن من الموهوبين، وتعزيز منظومة رعاية المواهب في الدولة.

وسيُشيَّد المشروع على أرض ممنوحة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما يعكس دعم سموّه المستمر للمبادرات الوقفية والمشاريع الإنسانية في الدولة.

ويُعد الوقف مشروعاً استثمارياً متكاملاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 86.2 مليون درهم، وتقدر تكاليف البناء بـ60 مليون درهم، وسيتألف المبنى الذي تبلغ مساحته البنائية 125 ألف قدم مربعة من طابق أرضي وستة طوابق علوية، تشمل في مجملها 66 وحدة سكنية، ومحال تجارية، ومواقف للسيارات، على مساحة إجمالية تبلغ 20 ألفاً و192 قدماً مربعة في منطقة الرفاعة، تقدر قيمتها بـ26.2 مليون درهم.

وتتولى «أوقاف دبي» مسؤولية بناء وإدارة واستثمار الوقف، المسجل لدى المؤسسة باسم «وقف الموهوبين»، بحيث تُصرف عوائده لدعم الأهداف الاستراتيجية لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ويُعتبر البناء والأرض وقفاً مؤبداً.

وخلال زيارة وفد من جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين إلى مقر «أوقاف دبي» للوقوف على مستجدات المشروع، تم الاطلاع على التصميمات الهندسية للمشروع، ومناقشة سير العمل والخطط التنفيذية، مؤكدين أهمية الوقف في دعم الموهوبين، وتعزيز برامج رعاية المواهب في الدولة.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع: «إن المشروع يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم المشاريع الوقفية المجتمعية طويلة الأمد، ويمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دعم الموهوبين في الدولة، ويهدف إلى توفير دعم مالي مستدام يضمن استمرارية العطاء في خدمة المجتمع. ويحفّز الابتكار والإبداع لدى أبنائنا الموهوبين، ونحن فخورون بالشراكة مع جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين في هذه المبادرة الوطنية المهمة».

وأضاف المطوع أن الأرض المخصصة للمشروع، والممنوحة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم المشاريع الوقفية المجتمعية طويلة الأمد، وتوفر مصادر دخل مستمرة لدعم برامج رعاية الموهوبين.

وتابع المطوع أن «أوقاف دبي» ستتابع كل مراحل التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، لضمان إنجاز المشروع في المدة المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة منه، في مواكبة طموحات الدولة وصقل مواهب أبناء الوطن.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ميرزا الصايغ، إن التعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، في مشروع «وقف الموهوبين»، يمثل خطوة استراتيجية نوعية في مسار تطوير منظومة رعاية الموهوبين في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن المشروع، الذي سيتم إنجازه خلال عامين، يُعد من أهم الركائز التي تعتمد عليها الجمعية لتعزيز استدامتها المالية وتمكينها من التوسع في برامجها المستقبلية.

وأضاف الصايغ أن هذا المشروع لا يقتصر على كونه مصدر دخل مستدام، بل يشكل منصة تمكينية متكاملة، تتيح للجمعية توفير بيئة داعمة للمواهب، من خلال برامج تدريب وتأهيل متقدمة، تسهم في صقل قدراتهم وتحويلها إلى نماذج عالمية تحتذى في الابتكار والتميز.

وأكد الأمين العام لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، أحمد الدباني النعيمي، أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتؤمن بأن بناء القدرات الوطنية هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المكانة العالمية للدولة.

ويجسد مشروع «وقف الموهوبين» نموذجاً متقدماً للشراكات الوطنية الفاعلة بين المؤسسات، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لرعاية الموهوبين، ويعزز من دورهم كشركاء في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.