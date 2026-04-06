عبدالله بلحيف النعيمي رئيساً فخرياً لـ «السلامة وأمن الطوارئ»

أعلنت جمعية السلامة وأمن الطوارئ في دولة الإمارات اختيار الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي رئيساً فخرياً لها، تقديراً لمسيرته الوطنية في مجالات العمل الحكومي، والتنمية المستدامة، وإدارة البنية التحتية، ودوره في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز ثقافة السلامة والجاهزية الوطنية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، هيثم الرئيسي، أن الاختيار يأتي انسجاماً مع ما يُمثّله النعيمي من قيمة علمية ووطنية، وما يمتلكه من خبرة واسعة في مجالات إدارة المخاطر والاستدامة، والعمل المجتمعي، الأمر الذي سيُسهم في دعم توجهات الجمعية وتعزيز حضورها على المستوى الوطني.

وتُعدّ جمعية السلامة وأمن الطوارئ إحدى الجمعيات المتخصصة في الدولة، وتهدف إلى نشر ثقافة الوقاية والسلامة، ورفع مستوى الجاهزية لدى الأفراد والمؤسسات، من خلال برامج تدريبية متقدّمة، ومبادرات توعوية، وشراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة. كما تعمل الجمعية على تطوير قدرات المجتمع في التعامل مع المخاطر، وتعزيز المرونة المؤسسية، ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستجابة للطوارئ وإدارة الأزمات.

وأعرب الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي عن تقديره لهذه الثقة، مؤكداً أن تعزيز ثقافة السلامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً بين المؤسسات والمجتمع، وأن الجمعية تُمثّل منصة وطنية مهمة لترسيخ الوعي، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تبني أفضل الممارسات في مجالات الوقاية والاستعداد للطوارئ.

عبدالله بلحيف:

• ثقافة السلامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً بين المؤسسات والمجتمع.