افتتاح مركز «سكينة» للرعاية المتقدمة للاكتئاب الشديد والطوارئ النفسية في أبوظبي

افتتحت «سكينة»، شبكة الصحة النفسية الرائدة التابعة لـ«صحة» إحدى مجموعة «بيورهيلث»، بالتعاون مع شركة «جونسون آند جونسون»، مركزها الجديد لرعاية الاكتئاب الشديد والطوارئ النفسية، وذلك في جناح العلوم السلوكية ضمن مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي.

ويُعد المركز واحداً ضمن نخبة المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال، وهو ثمرة مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في فبراير 2025، بما يعزز مكانة أبوظبي محوراً عالمياً في تقديم خدمات الصحة النفسية المتقدمة.

ويمثل المركز الجديد إضافة استراتيجية لمنظومة الصحة النفسية في أبوظبي، إذ يركز على التدخل المبكر، وتحسين نتائج المرضى، وتعزيز البحث العلمي والتدريب المستمر للأطباء والمتخصصين.

ومن المتوقع أن يعزز المركز جاهزية النظام الصحي في أبوظبي للاستجابة للحالات النفسية الطارئة، بما يتماشى مع رؤية دائرة الصحة لبناء مجتمع أكثر وعياً ومرونة.

وأكد المدير التنفيذي لشبكة «سكينة» الدكتور زين اليافعي، أن هذه المبادرة ترتكز على تقديم رعاية سريعة وفعّالة قائمة على التعاطف للفئات الأكثر احتياجاً، بما يسهم في إرساء معايير عالمية جديدة لطب الطوارئ النفسي.

وأوضح المدير الإداري لشركة «جونسون آند جونسون» للطب المبتكر في الخليج، بيدرو ماتوس، أن التعاون مع «سكينة» يشمل تطوير البروتوكولات الإكلينيكية، وإطلاق مركز الرعاية المتقدمة لاضطراب الاكتئاب الكبير.