«أوقاف دبي» تدعم 101 طالب في جامعة زايد بـ 500 ألف درهم

قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي دعماً مالياً بقيمة 500 ألف درهم لجامعة زايد، لتغطية المصروفات التعليمية الشهرية لـ101 طالب من الطلبة المستحقين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم قطاع التعليم وتمكين الطلبة من استكمال مسيرتهم الأكاديمية، وجاء هذا الدعم ضمن برامج مصرف التعليم في المؤسسة، الذي يهدف إلى مساندة الطلبة وتمكينهم من الحصول على فرص تعليمية تسهم في تطوير قدراتهم وبناء مستقبلهم العلمي والمهني، ويأتي هذا التعاون بين «أوقاف دبي» و«جامعة زايد» امتداداً لدعم متواصل تقدمه المؤسسة منذ نحو ثلاث سنوات لدعم الطلبة غير القادرين.

وأكد مدير إدارة الوقف في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عمر جمعة المازمي، أن دعم قطاع التعليم وتعزيز الفرص الدراسية للطلبة يعدان من أولويات المؤسسة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في التعليم باعتباره أساس بناء الإنسان، وركيزة رئيسة لبناء مجتمع مزدهر ومستدام.

وقال المازمي: «نحرص في المؤسسة على دعم الطلبة وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية، بما يعزز فرصهم في تحقيق التفوق الأكاديمي، وبناء مستقبل مهني واعد، ويأتي هذا الدعم لطلبة جامعة زايد في إطار التزام المؤسسة بتوسيع نطاق المبادرات التعليمية، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية المستدامة».