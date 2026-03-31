«أبوظبي الإسلامي» يرعى مهرجان «أثر» دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي رعايته لمهرجان «أثر»، الفعالية العائلية ذات البُعد الإنساني التي نظمتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر (أوقاف أبوظبي) في منارة السعديات، خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس، حيث تم توجيه ريعها لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، وذلك بما يتماشى مع التزام المصرف بدعم المبادرات المجتمعية المستدامة.

وتعكس الرعاية توجهاً استراتيجياً يركز على تعظيم الأثر الاجتماعي، وترسيخ العطاء المؤسسي، عبر توجيه الموارد بكفاءة نحو الفئات المستحقة، بما ينسجم مع أولويات التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات.

ويقدّم مهرجان «أثر» تجربة عائلية متكاملة تمزج بين الثقافة والتعليم والترفيه، عبر برنامج غني بالأنشطة وورش العمل التفاعلية، إلى جانب منصات داعمة للمشروعات الصغيرة وروّاد الأعمال، بما يُعزّز الحراك الاقتصادي المحلي، ويعمّق المشاركة المجتمعية.

وتُوجَّه العائدات الكاملة للتذاكر والأنشطة لدعم «وقف أم الإمارات للأيتام»، تحت إشراف «أوقاف أبوظبي»، ضمن نموذج وقفي مستدام، يضمن تحقيق عوائد طويلة الأمد تُوظَّف في دعم التعليم والرعاية الصحية والتمكين الاجتماعي، بما يُعزّز جودة حياة الأيتام، ويدعم استقرارهم المستقبلي.

وتتضاعف أهمية المهرجان تزامناً مع «عام الأسرة»، ليعكس نموذجاً متقدماً للعمل الوقفي المعاصر، ويؤكد دور الفعاليات المجتمعية منصات مؤثرة تجمع بين الترفيه الهادف وتعزيز التماسك والتكافل الاجتماعي.

وأكّد مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال هذه الرعاية، نهجه في بناء شراكات نوعية تدعم مبادرات مستدامة ذات أثر، وتُرسّخ دوره مؤسسةً مصرفيةً مسؤولةً تسهم في تمكين الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز التنمية المجتمعية الشاملة.