جوائز تستهدف 50 ألف عامل ضمن احتفالية «إقامة دبي» بعيد الفطر

نظمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي احتفالية افتراضية بمناسبة عيد الفطر السعيد، استهدفت القوى العاملة في إمارة دبي وشارك فيها نحو 10 آلاف و500 عامل، كما نظمت فعاليات ميدانية داخل 32 سكناً عمالياً، شهدت مشاركة إجمالية تجاوزت 40 ألف عامل.

وتضمنت الاحتفالات توزيع جوائز متنوعة شملت سيارتين وهواتف محمولة وسبائك من الذهب وقسائم مشتريات، كما حرصت الإدارة على توعية العمال بالمستجدات الراهنة في المنطقة، وضرورة التحلي بالمسؤولية، وعدم تصوير أو نشر مقاطع غير رسمية.

وتفصيلاً، اختتمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، احتفالية افتراضية وميدانية على مدار يومين، الأولى عبر منصة Blue Connect، في تجربة رقمية متكاملة عكست التزامها بتعزيز جودة الحياة وترسيخ القيم الإنسانية، انسجاماً مع توجهات «عام الأسرة 2026».

وشهدت الفعالية تفاعلاً واسعاً، إذ بلغ عدد المشاركين عبر المنصة الرقمية 10 آلاف و500 مشارك، في مؤشر يعكس نجاح النموذج الافتراضي في توسيع نطاق الوصول، وتعزيز التفاعل مع مختلف فئات القوى العاملة، بما يرسّخ نهج الابتكار في تصميم المبادرات المجتمعية، كما سجّل تطبيق Blue Connect منذ تدشينه 57 ألفاً و748 عملية تحميل، ما يعكس الإقبال الكبير على المنصة.

وبالتوازي مع الفعالية الافتراضية، تم تنظيم فعاليات ميدانية داخل 16 سكناً عمالياً خلال الاحتفال، بإجمالي 32 سكناً عمالياً، شهدت مشاركة إجمالية تجاوزت 40 ألف عامل خلال يومي الاحتفال، كما شملت الفعاليات مسابقات وأنشطة تفاعلية تم عرضها ضمن البث المباشر، بما أسهم في توسيع نطاق التفاعل وربط الحضور الميداني بالتجربة الرقمية.

وتضمّن برنامج الاحتفالية مجموعة متنوعة من الفقرات الترفيهية والتفاعلية والمسابقات الرقمية، بمشاركة عدد من المشاهير والفنانين افتراضياً من خارج الدولة، إلى جانب سحوبات على جوائز بلغ إجمالي عددها 365 جائزة، شملت سيارتين، و157 هاتفاً محمولاً، و20 تذكرة سفر، و30 سبيكة ذهب، و156 قسيمة شراء، في أجواء احتفالية هدفت إلى إدخال البهجة، وتعزيز الشعور بالتقدير لدى المشاركين، كما تخلّل الحفل توجيه رسائل توعوية للمشاركين حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، تضمنت تأكيد أهمية الالتزام بعدم تصوير أو نشر أو تداول أي مقاطع غير رسمية، وضرورة التحلي بالمسؤولية المجتمعية، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة، واتخاذ الحيطة والحذر.

وجاء تنظيم الاحتفالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدعم من عدد من الشركاء والرعاة إلى جانب جهات داعمة أخرى أسهمت في إنجاح الحدث، بما يعكس تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة في دعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر الإيجابي.

وأكد نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، أن نجاح الاحتفالية يعكس حرص «إقامة دبي» على تبنّي حلول مبتكرة، للوصول إلى القوى العاملة وإشراكهم في المناسبات الوطنية، مشيراً إلى أن المبادرات تجسد تقدير المؤسسة لدورهم الحيوي في دعم مسيرة التنمية في إمارة دبي.