«أوقاف الشارقة» تنال شهادة الامتثال لمعيار استمرارية الأعمال

أعلنت «أوقاف الشارقة» حصولها على شهادة الامتثال لمتطلبات المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال AE/SCNS/NCEMA 7000:2021، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الجاهزية المؤسسية وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة على مستوى الدولة. ويأتي هذا في إطار سعي الدائرة إلى رفع كفاءة الأداء، بما يضمن استمرارية العمليات الحيوية والتعامل بكفاءة مع مختلف المخاطر والظروف الطارئة.

وأكدت أن الامتثال لمتطلبات هذا المعيار يُعزّز قدرتها على ضمان استمرارية تقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في مجال استدامة الأعمال وتعزيز المرونة. ويُعدّ الحصول على الشهادة محطة مهمة في مسيرة الدائرة نحو التميز المؤسسي، ودعم جهودها في تبني الأنظمة والمعايير الوطنية التي تسهم في تحقيق أعلى الكفاءة والاستعداد.