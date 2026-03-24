أبوظبي تُطلق تجربة سريرية لعلاج جيني لمرض نادر في العين

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي إطلاق وتمويل أول تجربة سريرية في الإمارات لعلاج مرض التهاب الشبكية الصباغي الوراثي النادر، المرتبط بجين MerTK باستخدام العلاج الجيني المبتكر الذي طوّرته شركة «أوبوس جينيتكس».

ويُعدّ المرض من أمراض الشبكية التي تؤدي إلى فقدان تدريجي للبصر، وقد يُفضي في نهاية المطاف إلى خسارته كلّياً وصولاً إلى العمى، في ظل عدم توافر علاجات معتمدة له حالياً. وتُعدّ التجربة ثمرة تعاون بين الدائرة وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، بما يعكس التزامهما بتعزيز البحث والابتكار في قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي.

كما تُجسّد مبادرة طموحة تجمع كلاً من شركة «أوبوس جينيتكس»، وهي شركة أميركية للأدوية الحيوية في مرحلة التطوير السريري، وقسم الإشراف والدعم البحثي المبتكر (آيروس) التابع لمجموعة M42، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، بهدف تسريع تطوير علاجات جينية مبتكرة لأمراض الشبكية الوراثية، التي تؤثر في نحو 5% من سكان المنطقة.

وستعمل التجربة على تقييم سلامة وفاعلية العلاج الجيني المبتكر القائم على النواقل الفيروسية المرتبطة بالغدّيات، لعلاج هذه الحالات النادرة.

وسيكون مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي موقع إجراء التجربة السريرية، لما يمتلكه من قدرات متقدمة في التصوير التشخيصي، وخبرات جراحية وعيادات متخصصة لأمراض الشبكية، في حين سيتولى قسم الإشراف والدعم البحثي المبتكر (آيروس) الإشراف على تصميم الدراسة، واستقطاب المرضى، وإدارة العمليات السريرية.