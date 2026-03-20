30 ألف مستفيد من محاضرات «إسلامية دبي»

سجّلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مؤشرات نوعية ضمن مبادرة «محاضرات دبي» التي نُفذت في إطار «رمضان في دبي»، وتجاوز إجماليها 300 محاضرة، استفاد منها نحو 30 ألف مستفيد ومستفيدة في مختلف مناطق الإمارة.

وتوزعت المحاضرات بواقع 150 محاضرة للجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب نحو 45 محاضرة في المصليات النسائية، وشهدت المساجد تنفيذ أكثر من 100 محاضرة، ضمن منظومة برامجية متكاملة تغطي مختلف الفئات.

وفي جانب المبادرات والفعاليات القرآنية المجتمعية، نظّمت الدائرة ثماني مبادرات نوعية حضورية وعن بُعد، أسفرت عن تنفيذ ما يزيد على 170 ختمة لكتاب الله، ضمن ثلاثة برامج رئيسة.

كما شملت المبادرات فعالية «رمضان نبض أسرتي»، و«القارئ الصغير»، و«الفاتحة تلاوة وتدبر»، ومسابقات متخصصة شملت نحو 500 مشارك من أصحاب الهمم، وقرابة 80 مشاركة في المسابقة الدينية لموظفات شرطة دبي.

وأكد رئيس فريق الفعاليات الثقافية الإسلامية، يحيى عبدالعزيز قاسم، أن المؤشرات تعكس نضج المنظومة المعرفية التي تعمل عليها الدائرة، وقدرتها على التخطيط والتنفيذ، وفق منهجية مؤسسية قائمة على التكامل بين البرامج والمبادرات، بما يضمن توسيع نطاق الأثر وتحقيق استدامته. وأشار قاسم إلى أن حجم المشاركة والتنوع في الفئات المستفيدة يعكس نجاح الدائرة في تصميم مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمع بمختلف شرائحه، وتوظيف القنوات الحضورية والرقمية بكفاءة عالية، بما يعزّز جودة المخرجات ويواكب توجهات دبي في بناء مجتمع معرفي متماسك.