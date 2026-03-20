«إقامة دبي» تنظم احتفالية افتراضية بعيد الفطر للقوى العاملة

تنظم الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي احتفالية افتراضية بمناسبة عيد الفطر السعيد، موجهة للقوى العاملة في إمارة دبي، تحت شعار «عيد الفطر.. لنحتفل بالعيد معاً»، وذلك ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى مشاركة هذه الفئة فرحة العيد، وتعزيز روح التلاحم المجتمعي.

ويأتي تنظيم المبادرة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تقديراً للدور الحيوي الذي تضطلع به القوى العاملة في دعم مسيرة التنمية في الإمارة، وانسجاماً مع رؤية دبي في ترسيخ قيم العطاء وتعزيز التماسك المجتمعي.

وتتضمن الفعالية التي تُقام اليوم وغداً، فقرات ترفيهية وتفاعلية وسحوبات على جوائز متنوعة شملت سيارات وسبائك ذهبية وتذاكر سفر وهواتف محمولة، إضافة إلى برامج وأنشطة تهدف إلى نشر أجواء الفرح والبهجة احتفاء بهذه المناسبة. كما سيُبث الاحتفال الافتراضي عبر تطبيق «بلو كونيكت»، الذي يوفر منصة رقمية مخصصة للقوى العاملة تتضمن محتوى ترفيهياً متنوّعاً يشمل فيديوهات وألعاباً تفاعلية ومسابقات، بما يتيح للجميع المشاركة في الفعاليات والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية. وسيشارك في دعم الفعالية مجموعة من الشركاء والرعاة، من بينهم شركة دو، وفلاي دبي، وملبار قولد، إضافة إلى عدد من الجهات الداعمة التي أسهمت في إنجاح هذه المبادرة المجتمعية.

وقال نائب المدير العام، اللواء عبيد مهير بن سرور: «تهدف هذه الاحتفالية إلى تكريم جهود القوى العاملة وتقدير مساهماتهم اليومية في بناء مدينة دبي، كما نسعى من خلالها إلى مشاركة هذه الفئة فرحة العيد، وإبراز دورهم المحوري في دعم مسيرة التنمية المستدامة».

بدوره، أفاد مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل العقيد عمر مطر المزينة، بأن «هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الإدارة على تعزيز بيئة عمل إيجابية وشاملة، وترسيخ شعور الانتماء لدى القوى العاملة».