بلدية عجمان تختتم فعاليات «رمضان في الفرجان»

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، عن اختتام فعاليات «رمضان في الفرجان»، التي تضمنت ستة برامج جمعت بين الأنشطة الدينية والثقافية والترفيهية، وتعزيز التماسك الأسري، بما جسد قيم الشهر الفضيل وأصالته، انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030 المتمثلة في بناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن، وبالتواؤم مع «عام الأسرة».

واستهدفت البرامج ترسيخ القيم الإيمانية، وتعزيز التلاحم الاجتماعي، والتكافل بين أفراد المجتمع، إلى جانب تقديم أنشطة هادفة تسهم في نشر المعرفة، ودعم المواهب، وإدخال البهجة على الأسر وأفراد المجتمع.

وأكد مدير إدارة الاتصال والمجتمع، إبراهيم صمره الشحي، أن الدائرة تسعى لتبني نموذج متكامل للفعاليات المجتمعية يجمع بين البعد الإيماني والثقافي والترفيهي، بما يضمن إشراك جميع الفئات العمرية في أجواء رمضانية تعزز الانتماء.