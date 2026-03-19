«سالك» و«دبي الخيرية» تتعاونان لدعم الأيتام بكسوة العيد

أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن تعاونها مع «جمعية دبي الخيرية» لدعم الأيتام عبر تقديم قسائم مخصّصة لشراء كسوة العيد، بما يسهم في إدخال الفرحة على قلوبهم وتمكينهم من استقبال عيد الفطر المبارك ببهجة، وذلك في إطار التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

وتندرج المبادرة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز قيم التكافل والتراحم التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي، حيث قدمت «سالك» قسائم لشراء كسوة العيد لصالح الأيتام المسجلين لدى جمعية دبي الخيرية، بما يتيح لهم اختيار ملابسهم بأنفسهم والاستعداد للاحتفال بالعيد في أجواء من الفرح والاعتزاز، كما تأتي المبادرة انسجاماً مع إعلان عام 2026 «عام الأسرة»، الذي يهدف إلى ترسيخ الترابط الأسري وتعزيز الوعي المجتمعي بقيم العائلة والتكافل بين أفراد المجتمع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد: «نؤمن في (سالك) بأن دور الشركات يتجاوز تقديم الخدمات، ليشمل الإسهام الفاعل في دعم المجتمع وتعزيز قيم التضامن والتكافل الإنساني. وتأتي مبادرتنا لدعم الأيتام في كسوة العيد انسجاماً مع مستهدفات (عام الأسرة)، وترجمةً لالتزامنا بالمشاركة في المبادرات التي تُعزّز الترابط المجتمعي وتدعم الفئات الأكثر حاجة، بما يعكس رؤيتنا في أن تكون (سالك) شريكاً مسؤولاً في بناء مجتمع متماسك ومزدهر».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أحمد السويدي: «نثمّن هذه المبادرة الكريمة من شركة (سالك)، التي تُجسّد نموذجاً مشرّفاً للشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية في خدمة المجتمع. وتُسهم هذه المبادرة في إدخال السعادة في نفوس الأيتام مع اقتراب عيد الفطر المبارك، كما تعكس وعياً متقدّماً بأهمية دعم الأسرة وتعزيز قيم العطاء والتراحم التي تُعدّ ركائز أساسية في مجتمع دولة الإمارات».

وتؤكد المبادرة حرص «سالك» على دعم البرامج المجتمعية التي تُلامس حياة الأفراد وتُعزّز روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع، انطلاقاً من رؤيتها في الإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات، وبما يرسّخ قيم العطاء والمسؤولية المشتركة ويعزّز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

