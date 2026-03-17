«الشارقة الخيرية» تُنفذ مشروع كسوة العيد

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية إتمام تنفيذ مشروع «كسوة العيد» الذي جاء ضمن فعاليات حملتها الرمضانية الخيرية «جود»، حيث امتدت ثماره لتشمل ما يزيد على 3000 مستفيد من المسجَّلين في كشوف المساعدات.

وقال رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات في جمعية الشارقة الخيرية، علي الراشدي: «حرصت الجمعية في تنفيذ هذا المشروع على انتقاء محال تجارية ذات سمعة طيبة وموثوقة، وتم إخطار المستفيدين مسبقاً للتوجه إليها واختيار ما يلائم أذواقهم من الأقمشة والألوان، إيماناً منا بأن صون كرامة الإنسان وحفظ خصوصيته ركيزة أساسية في منظومة العمل الخيري الذي نؤمن به ونسعى إلى ترسيخه».

وأضاف الراشدي أن الجمعية حرصت على توفير قسائم شراء الملبوسات الجاهزة من منافذ الفن الإماراتي، لإتاحة مزيد من الخيارات أمام المستفيدين، بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، مشيراً إلى أن التكلفة التشغيلية الإجمالية للمشروع بلغت مليون درهم، تمّ توفيرها بفضل تبرعات المحسنين والداعمين الكرماء، الذين آثروا إدخال البهجة والسرور على قلوب أبناء الأسر المستفيدة في هذا الشهر الفضيل.

وشكر المحسنين والمتبرعين الذين أسهموا في إنجاح هذا المشروع، مؤكداً أن الجمعية ستواصل مسيرتها في تقديم أوجه الدعم والمساندة للأسر المستفيدة في مختلف المناسبات والمحطات على مدار العام.