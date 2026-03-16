«أوقاف دبي» تتلقى 2.3 مليون درهم من «هاربور» لدعم المبادرات الوقفية

تلقّت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر في دبي 2.3 مليون درهم، قدمتها شركة هاربور العقارية، دعماً لمشروعات المؤسسة الوقفية ومبادراتها الإنسانية الهادفة إلى تلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز جودة الحياة الاجتماعية.

وبذلك ترتفع قيمة الإسهامات المالية التي قدمتها «هاربور العقارية» إلى 9.6 ملايين درهم خلال السنوات الأخيرة في إطار التزامها المستمر بدعم النشاط الوقفي والمبادرات الخيرية التي تتبناها «أوقاف دبي»، إضافة إلى جهودها في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ودورها المحوري في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة.

وأثنى الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، علي المطوع، على إسهام «هاربور العقارية» في دعم العمل الوقفي والنشاط الإنساني، مشيداً بمواصلتها تقديم الدعم لمشروعات المؤسسة الوقفية ومبادراتها الإنسانية، ما يرفع إجمالي إسهاماتها إلى 9.6 ملايين درهم خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن هذه الشراكات تُعزّز تأثير المبادرات الوقفية، وتُرسّخ قِيَم التكافل في المجتمع.

وذكر المطوع أن «هاربور» تُعدّ شريكاً أساسياً في تعزيز جهودنا الوقفية ليس فقط من خلال إسهاماتها المالية، بل أيضاً من خلال دورها الفاعل في تعزيز إدارة الأوقاف العقارية، وتنمية مواردها، بما يتيح لنا تنفيذ مشروعات تنموية وخيرية تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن هذه الشراكة تُمثّل نموذجاً متقدماً للتعاون بين القطاع الحكومي والخاص، حيث يسهم القطاع الخاص بخبراته وموارده في تعظيم أثر المبادرات الوقفية، ويُرسّخ قِيَم التكافل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية.

من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، الدكتور مهند الوادية، أن هذا الإسهام يأتي امتداداً لرؤية «هاربور» في تعزيز الاستدامة المجتمعية، وترسيخ أثر إيجابي طويل المدى.