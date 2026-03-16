نظافة «السلمة»

رداً على ملاحظة سكان في منطقة السلمة بأم القيوين بوجود مخلفات تظل فترات دون التخلص منها، أكدت بلدية أم القيوين حرصها الدائم على المحافظة على المظهر الحضاري والنظافة العامة في مختلف مناطق الإمارة، مضيفة أن فرق النظافة والرقابة الميدانية تعمل وفق خطط يومية وجولات تفتيشية مستمرة، تشمل جميع الأحياء والمناطق، حيث ترفع المخلفات أولاً بأول، إضافة إلى التعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها أو الإبلاغ عنها.

وبيّنت البلدية أن الصورة المتداولة تعود إلى مخلفات ناتجة عن أعمال بناء في موقع محدد، وتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة، وإلزام الجهة المعنية بإزالتها، مؤكدة أنها تتابع مثل هذه الحالات بشكل مباشر، وأنها تنفذ بشكل دوري حملات نظافة شاملة، وبرامج توعية تستهدف تعزيز السلوك الحضاري لدى أفراد المجتمع.