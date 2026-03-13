«إسلامية دبي»: «دلوك DXB» يقترب من المليون تنزيل

يواصل تطبيق «دلوك DXB» لمواقيت الصلاة العالمية من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحقيق حضوره الرقمي المتسارع، وذلك باقترابه من حاجز المليون تنزيل، بعدما بلغ إجمالي عدد التحميلات أكثر من 917 ألف تنزيل، ليسجل انتشاراً عالمياً لافتاً بوصوله إلى 194 دولة في قارات العالم السبع، وذلك في غضون سنتين فقط من إطلاقه، منها أكثر من 54 ألف تنزيل جديد منذ بداية شهر رمضان المبارك 1447، في مؤشر يعكس الإقبال المتنامي على التطبيق واعتماد المستخدمين على خدماته الرقمية لتنظيم مواقيت الصلاة بدقة.

كما أظهرت البيانات أن التطبيق شهد ذروة في الاستخدام مع بداية الشهر الفضيل، حيث بلغ عدد المستخدمين النشطين في أول يوم من رمضان أكثر من 150 ألف مستخدم في الساعة، بزيادة بلغت 185% مقارنة بالمعدل المعتاد، في حين يسجل التطبيق في المتوسط حضوراً متزامناً يتجاوز 35 ألف مستخدم نشط عند أوقات الذروة اليومية، خصوصاً عند أذانَي المغرب والفجر، في انعكاس واضح لاعتماد المستخدمين على التطبيق لمتابعة المواقيت بدقة.

كما يتفاعل مع إشعارات التطبيق اليومية أكثر من 335 ألف مستخدم، والتي تتضمن تنبيهات وحِكماً مرتبطة بالمواقيت وتذكيراً بأهم مميزات التطبيق وجديده، ما يعكس مستوى التفاعل المرتفع مع المحتوى الرقمي الذي يقدمه التطبيق لتعزيز الوعي الديني وتيسير أداء العبادات.

وأكد رئيس قسم المواقيت والأهلة في الدائرة، الدكتور حمد محمد صالح، أن الإقبال المتنامي يعكس نجاح توجه الدائرة في تطوير حلول رقمية دينية تجمع بين الدقة العلمية وسهولة الاستخدام، مشيراً إلى أن تطبيق «دلوك DXB» صُمم برؤية عالمية بالتعاون مع مركز الفلك الدولي ليكون منصة موثوقة لخدمة المسلمين في مختلف دول العالم، وتيسير متابعة مواقيت الصلاة بدقة، بما ينسجم مع توجه دبي نحو تطوير خدمات حكومية مبتكرة توظف التكنولوجيا لخدمة المجتمع محلياً وعالمياً.