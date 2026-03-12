مجالس رمضانية في الفجيرة تستهدف تمكين الأسرة صحياً

نظم مستشفى الفجيرة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مجالس رمضانية للمتعاملين تحت عنوان «نبض الأسرة» في مجلس العكامية بمدينة دبا الفجيرة، تزامناً مع «عام الأسرة»، ضمن جهود المستشفى لتعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية في تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الحياة.

وتهدف المجالس إلى توفير مساحة حوار مفتوحة تجمع الكوادر الطبية والإدارية مع أفراد المجتمع، لمناقشة أبرز القضايا الصحية المرتبطة بالأسرة، وتسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية والجسدية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لاستقرار الأسرة والمجتمع، إضافة إلى تعزيز الوعي الصحي، ونشر ثقافة الوقاية بين مختلف فئات المجتمع.

وتناولت المجالس عدداً من الموضوعات الصحية المرتبطة بالحياة اليومية للأسر، من بينها أنماط الحياة الصحية، وأهمية التوازن الغذائي خلال شهر رمضان، وسبل الحفاظ على الصحة النفسية في ظل متطلبات الحياة المعاصرة، إلى جانب التوعية بأهمية الفحص الدوري والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والحد من المخاطر الصحية.

كما أتاحت المجالس للمشاركين فرصة طرح آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة، وتبادل المقترحات التي يمكن أن تسهم في تطوير تجربة المتعاملين، وتحسين جودة الخدمات الصحية، بما يعكس حرص مستشفى الفجيرة على تبني نهج تشاركي، يقوم على الاستماع إلى المجتمع وإشراكه في مسيرة التطوير والتحسين المستمر.

ويأتي تنظيم المجالس في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تمكين الأسرة، وتعزيز استقرارها، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع صحي ومتماسك، إضافة إلى دعم دور المؤسسات الصحية شريكاً فاعلاً في نشر الوعي الصحي، وترسيخ السلوكيات الصحية الإيجابية، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك الذي يُشكّل مناسبة اجتماعية مهمة تُعزّز قِيَم الألفة والتكافل بين أفراد المجتمع.

وأكّد مدير مستشفى الفجيرة، الدكتور أحمد عبيد الخديم، أن تنظيم مجلس «نبض الأسرة» يعكس حرص المستشفى على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع أفراد المجتمع والاستماع إلى احتياجاتهم الصحية وتطلعاتهم، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية، والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمتعاملين.

وأشار إلى أن الأسرة تُمثّل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع صحي ومتوازن، لافتاً إلى أن تعزيز الصحة النفسية والجسدية لأفراد الأسرة يُعدّ محوراً رئيساً في الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة، ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.

وأضاف أن مستشفى الفجيرة يواصل العمل على إطلاق مبادرات مجتمعية وبرامج توعوية متنوعة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز ثقافة الوقاية، وترسيخ مفاهيم الرعاية الصحية الشاملة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال الصحة العامة.

من جانبها، أفادت رئيس قسم سعادة المتعاملين في المستشفى، نوال الظنحاني، بأن المجالس الرمضانية تُمثّل منصة مجتمعية مهمة لتعزيز جسور التواصل بين الكوادر الصحية وأفراد المجتمع، وتبادل الآراء حول القضايا الصحية ذات الأولوية.

وأكّدت أن هذه المجالس تسهم في ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية في دعم الصحة العامة، من خلال إشراك المجتمع في الحوار حول الخدمات الصحية، والاستفادة من الملاحظات والمقترحات التي يطرحها المشاركون، بما يدعم جهود تطوير الخدمات الصحية، وتحسين تجربة المتعاملين.

ولفتت إلى أن تنظيم المجالس في شهر رمضان يعكس الحرص على الاستفادة من الأجواء الاجتماعية التي يتميّز بها الشهر الفضيل، حيث تُشكّل المجالس منصة تفاعلية تجمع مختلف فئات المجتمع في أجواء تسودها روح الألفة والتعاون، بما يُعزّز نشر الرسائل الصحية الإيجابية، وترسيخ ثقافة العناية بالصحة على مستوى الأسرة والمجتمع.