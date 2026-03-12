«إسلامية دبي» تعتمد إطاراً تنظيمياً موحّداً للحصالات الذكية

وقّعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي اتفاقيات تعاون مع مؤسسة التراحم الخيرية وجمعية بيت الخير وجمعية دار البر، لتنظيم آلية توزيع وتشغيل الحصالات الذكية في المساجد المعتمدة في الإمارة، ضمن إطار مؤسسي موحّد ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز كفاءة واستدامة العمل الإنساني.

وتأتي الخطوة في سياق تطوير بيئة تبرع رقمية منظمة، تُدار وفق منظومة رقابية وإشرافية متكاملة تشمل آليات المتابعة المالية والإدارية والتقنية، بما يضمن سلامة الإجراءات، ودقة التتبع، ووضوح مسارات التبرعات، وصولاً إلى مستحقيها ومشاريعها المرخصة. كما تسهم الاتفاقيات في توحيد المعايير التشغيلية للحصالات الذكية داخل المساجد، بما يُعزّز ثقة المجتمع بقنوات التبرع الرسمية، ويرسّخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في العمل الخيري المؤسسي القائم على الحوكمة والابتكار.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، محمد مصبح ضاحي، أن الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير أدوات جمع التبرعات.

وأضاف أن الخطوة تدعم توجهات دبي في التحول الرقمي، وتضمن توجيه الموارد الخيرية بكفاءة ومسؤولية، بما يعظّم أثرها الإنساني ويُعزّز استدامتها.

من جانبه، أشار مدير إدارة شؤون الزكاة والصدقات بالإنابة، عمر علي الخزيمي، إلى أن الشراكة مع الدائرة تمثّل نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية، مشيراً إلى أن توحيد الإجراءات التنظيمية والتشغيلية للحصالات الذكية يُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويُعزّز ثقة المتبرعين، ويضمن انسيابية العمل وفق ضوابط واضحة.

وتجسد هذه الاتفاقيات بُعداً استراتيجياً في مسيرة دبي الإنسانية، حيث تنتقل أدوات التبرع من الإطار التقليدي إلى نموذج رقمي منظم يخضع لإشراف ورقابة دقيقة، بما يرسخ ثقافة العطاء المؤسسي، ويُعزّز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للعمل الخيري المستدام القائم على الثقة والشفافية والكفاءة.