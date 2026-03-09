«إسلامية دبي» تواصل رسالتها في نقل إرث الإمارات الإنساني إلى العالم

أكّدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي التزامها بمواصلة رسالتها في نقل الإرث الإنساني الأصيل لدولة الإمارات إلى العالم، وترسيخ مبادئ العطاء والعمل الخيري بوصفها نهجاً راسخاً يقوم على المبادرة والمسؤولية الإنسانية، ويجعل من الخير رسالة حضارية تتجاوز الحدود والجغرافيا.

وقال مدير عام الدائرة، أحمد درويش المهيري، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: «في هذا اليوم، نستذكر بفخر وإجلال الإرث الإنساني للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس في وطننا قِيَم العطاء والرحمة والتسامح، وجعل من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في العمل الإنساني، القائم على التضامن الإنساني وخدمة الإنسان أينما كان».

وأضاف: «يأتي هذا التوجه امتداداً للقِيَم التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من العطاء نهجاً أصيلاً في مسيرة الدولة، حيث ينبع العمل الإنساني في الإمارات من قناعة راسخة بقيمة الإنسان، ويُمارس بإخلاص ومن دون انتظار ثناء أو مقابل، لتواصل الدولة السير على درب زايد الخير، وتُعزّز مكانتها نموذجاً ملهماً في ميادين العمل الإنساني والخيري على مستوى العالم».