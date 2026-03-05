شرطة أبوظبي تُعزّز التواصل مع مجندي الخدمة الوطنية

شارك مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، اللواء عمران أحمد المزروعي، مجندي الخدمة الوطنية (الدفعة 24) مأدبة إفطار رمضاني في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين، التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، في إطار حرص القيادة العامة على تعزيز قيم التكاتف والتراحم وترسيخ روح الألفة والتلاحم خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد خلال لقائه المجنّدين أهمية ترسيخ قيم الانضباط والالتزام والعمل بروح الفريق الواحد، مشيداً بجهودهم ودورهم في دعم منظومة العمل الأمني وخدمة الوطن، كما تبادل معهم الأحاديث الودية واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، معرباً عن فخره بما يتحلون به من روح المسؤولية والعطاء.

واطلع على البرامج التدريبية المخصصة للمجندين وأهداف برنامج الخدمة الوطنية في تعزيز القيم الوطنية وتنمية الكوادر البشرية، مثمناً جهود العاملين في إدارة التأهيل الشرطي وإسهاماتهم في رفع كفاءة المجندين.