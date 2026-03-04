«الشؤون الإسلامية» تنظم أمسية رمضانية حول قيم الوحدة والهوية الوطنية

نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، أمسية رمضانية بعنوان «قبيلتنا الإمارات» في مجلس المتعرض سيف بن ميا العفاري بالعامرة في العين، بمشاركة الدكتور علي محمد مهدي، من العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والشاعر الإماراتي مساعد بن طعساس الحارثي.

وركزت الأمسية على تعزيز قيم الوحدة والانتماء الوطني المستمدة من الهدي النبوي والتراث الإماراتي.

وأشاد الحضور بالأمسية وثمنوا جهود الدولة ومبادراتها التي تُعزّز الروابط الوطنية.