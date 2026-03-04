منتدى الفجيرة الرمضاني يناقش «الاستقرار الأسري»

شهد منتدى الفجيرة الرمضاني في دورته الحادية عشرة لعام 2026، أمسية رمضانية حول قضايا الأسرة والمجتمع بعنوان «الاستقرار الأسري مفتاح السعادة المجتمعية»، بتنظيم من جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة غبشة للفعاليات والتدريب، بحضور مؤسس ورئيس المنتدى الرمضاني، الدكتور خالد الظنحاني وشخصيات مجتمعية.

واستضاف الأمسية الدكتور سالم بن علي اليليلي في مجلسه بمنطقة وادي سهم في الفجيرة.

وتضمنت كلمات حول أهمية تماسك الأسرة كركيزة لبناء مجتمع مستقر، مع استعراض الأبعاد الشرعية والقانونية والاجتماعية للاستقرار الأسري، وأهمية الحوار وإدارة الخلافات بالحكمة، إلى جانب توجيه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدعم العلاقات الأسرية.