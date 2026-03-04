«دبي لرعاية النساء والأطفال» و«المعرفة والتنمية البشرية» تُوقّعان مذكرة تفاهم

وقّعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تقوية الجهود وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، انطلاقاً من أهمية التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار في خدمة المجتمع، بما يُسهم في تمكين أولياء الأمور والأسرة وتعزيز دورهم في تحسين جودة حياة الطلبة، مقروناً بتعزيز الوقاية والرعاية المجتمعية في إمارة دبي، تزامناً مع «عام الأسرة»، ودعماً لاستقرار البيئة الأسرية وبناء جيل متوازن ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033.

وتركز المذكرة على تعزيز التعاون في نشر الوعي المجتمعي، من خلال إطلاق برامج مشتركة تدعم دور الأسرة في تنشئة الأطفال وتُعزِّز صحتهم النفسية والاجتماعية، وتسهم في دعم تقدمهم الأكاديمي المستدام.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان في إطلاق مبادرات وبرامج توعوية موجهة لأولياء الأمور، تشمل محاضرات وورش عمل حول التربية الإيجابية، والوقاية من السلوكيات السلبية، وأساليب التواصل مع الأطفال، إلى جانب متابعة الحالات المشتركة وفق الاختصاصات المعتمدة، بما يضمن سرعة الاستجابة.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستتولى الهيئة تنفيذ الأنشطة عبر قنواتها التعليمية والمجتمعية في المدارس، بينما ستقدّم المؤسسة الدعم من خلال كوادرها وخبرائها، بما يعزّز جودة المحتوى والأثر التربوي.

وتشمل مجالات التعاون أيضاً برامج التثقيف المجتمعي والمشاركة في الفعاليات، والتعاون في البحوث والدراسات وتبادل البيانات والخبرات، إضافة إلى تقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية، وبناء القدرات المهنية عبر البرامج التدريبية المتخصصة.