«إسلامية دبي» تطلق أجندة رمضانية في «أم الشيف الثقافي»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إطلاق أجندتها الرمضانية في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ضمن برنامج متكامل يجمع بين البعد الإيماني والمعرفي والمجتمعي، ويُعزّز قِيَم التلاحم الأسري والتمكين المجتمعي، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة في عام الأسرة، وترسيخاً لدور دبي نموذجاً عالمياً في رعاية المبادرات المجتمعية والإنسانية.

وتستهل الأجندة بفعالية «ملتـقانا» بحضور متوقع يتجاوز 100 شخصية قيادية من رائدات الأعمال الإماراتيات وسيدات المجتمع، في مساحة حوارية تُعزّز الشراكة المجتمعية، وتفتح آفاق التعاون.

وينظم المركز فعالية «مواسم الخير 3» عبر سلسلة من المحاضرات الصباحية والمسائية المقدمة عن بُعد عبر برنامج «تيمز»، بمشاركة نخبة من الواعظات والمحاضِرات المتخصصات في الوعظ والإرشاد الديني.

وأكّدت مدير مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي بالإنابة، مريم ثاني المطروشي، أن الأجندة الرمضانية صُممت لتكون منصة متكاملة، تجمع بين التزكية الروحية والتمكين المعرفي والدعم الاقتصادي للأسرة.

وأوضحت أن البرامج تنسجم مع استراتيجية الدائرة في ترسيخ المسجد والمراكز الثقافية الإسلامية كمحاضن إيمانية ومعرفية حاضنة للمجتمع، تسهم في تعزيز جودة الحياة، ونشر ثقافة العطاء والتكافل، وبناء بيئة رمضانية مُلهِمة تعمّق روح التلاحم والتراحم بين أفراد المجتمع، بما يُرسّخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في العمل المجتمعي المستدام.

وتأتي الأجندة ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى بناء مجتمع متماسك ومستنير معرفياً ودينياً، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ الهوية الوطنية والقِيَم الأصيلة، بما يواكب رؤية دبي التنموية، ويُعزّز ريادتها في العمل المجتمعي المستدام خلال الشهر الفضيل.