«واجب» و«فخر» ينفذان حملة المير الرمضاني في أبوظبي

نفّذت جمعية واجب التطوعية، بالتعاون مع فريق فخر أبوظبي التطوعي، حملة «المير الرمضاني»، برعاية الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في إطار المبادرات الإنسانية الهادفة إلى دعم الأُسر المتعففة والمحتاجة والأيتام، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك. وتكاتف المتطوعون في تنفيذ الحملة بأبوظبي ضمن سلسلة مبادرات مجتمعية، تعكس الالتزام بتعزيز قِيَم العطاء والتكافل الاجتماعي، وترجمة مبادئ المسؤولية المجتمعية إلى مبادرات مستدامة، تُسهم في دعم الفئات المستحقة، وتعزيز جودة حياتها. وتهدف الحملة إلى توفير الدعم الغذائي للأُسر المستهدفة، والتخفيف من الأعباء المعيشية خلال الشهر الفضيل، انسجاماً مع مرتكزات «عام الأسرة»، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ منظومة متكاملة من العمل المجتمعي المستدام.